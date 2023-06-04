كشفت الهيئة الملكية، عن فتح باب التقديم لشغل (95 وظيفة) لكافة التخصصات، في عدة مدن بالمملكة منها: (الجبيل، ينبع، جازان، رأس الخير).
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مهندس أجهزة طبية.
2- رئيس قسم الوثائق والمعلومات.
3- رئيس قسم السلامة.
4- رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.
5- مدير إدارة المباني.
6- مدير إدارة الطرق.
7- مدير إدارة النقل والمعدات.
8- مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.
9- محلل شراكات واتفاقيات.
10- أخصائي تخطيط أول.
11- أخصائي تخطيط.
12- أخصائي إدارة أداء أول.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي:
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