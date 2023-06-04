كشفت الهيئة الملكية، عن فتح باب التقديم لشغل (95 وظيفة) لكافة التخصصات، في عدة مدن بالمملكة منها: (الجبيل، ينبع، جازان، رأس الخير).

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مهندس أجهزة طبية.

2- رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

3- رئيس قسم السلامة.

4- رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

5- مدير إدارة المباني.

6- مدير إدارة الطرق.

7- مدير إدارة النقل والمعدات.

8- مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

9- محلل شراكات واتفاقيات.

10- أخصائي تخطيط أول.

11- أخصائي تخطيط.

12- أخصائي إدارة أداء أول.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي:

الوظائف الإدارية والهندسية.

الوظائف الأخرى .