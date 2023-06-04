قدم أحد المواطنين المتعافين من إدمان المخدرات نصيحة للأهالي الذين لديهم ابن متعاطي؛ متأملاً أن يكون سببًا في تعافي غيره من هذا الطريق اللعين .
وقال خلال المواطن خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أنا أشارك تجربتي للناس لعل أحداثي المليئة بالألم تكون عبرة للناس .”
وأضاف:” أن هذا الطريق لا يؤدي إلا لضياع العمر والصحة والعقل وخسارة الأهل”، لافتًا أنه لو كان استمر في هذا الطريق كان من الممكن أن يصل لطرق مسدودة تفقده كل شيء حوله.
وتابع:” أنه رأى أشخاص يعرفها تمشي في الشوارع بملابسها الداخلية لا تدري بشيء بعد أن كانت حياتهم كريمة مليئة بالخير”، لافتًا أن الشبو أدى إلى فقدان هؤلاء الأشخاص عقولهم .
ومن جانبه، قدم نصيحة للأهالي الذين لديهم ابن متعاطي بأن يدركوا الموضوع ويبادرون بعلاجه ويواجهونهم، ولكن يختاروا الوقت الصحيح لذلك والطريقة الصحيحة للعلاج .
#صباح_السعودية | نصيحة متعافي من إدمان #المخدرات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/RJEmZYfJs4
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 4, 2023
النكبة في أصدقاء،السوء،وأعوان وأعضاء،حزب الله اللبناني الداعم والمصدر والمروج لهذه السميات المنتقاة بعناية لوجه الشبه ببن الامفيتامين والكبتاجون ولسهولة التصنيع والتدريب على التهريب والتمرير والترويج والتسويق لهذه البليات في بلدان عربية غنية وثرية بشبابها وشرائح الأعمار خارج إطار النضج الكامل بعد المؤثرات الأثيرية ووسائل التواصل المليئة بالإيحاء الجنسي،وإحياء،الشهوة وسعار اللحم الرخيص