قدم أحد المواطنين المتعافين من إدمان المخدرات نصيحة للأهالي الذين لديهم ابن متعاطي؛ متأملاً أن يكون سببًا في تعافي غيره من هذا الطريق اللعين .

وقال خلال المواطن خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أنا أشارك تجربتي للناس لعل أحداثي المليئة بالألم تكون عبرة للناس .”

وأضاف:” أن هذا الطريق لا يؤدي إلا لضياع العمر والصحة والعقل وخسارة الأهل”، لافتًا أنه لو كان استمر في هذا الطريق كان من الممكن أن يصل لطرق مسدودة تفقده كل شيء حوله.

وتابع:” أنه رأى أشخاص يعرفها تمشي في الشوارع بملابسها الداخلية لا تدري بشيء بعد أن كانت حياتهم كريمة مليئة بالخير”، لافتًا أن الشبو أدى إلى فقدان هؤلاء الأشخاص عقولهم .

ومن جانبه، قدم نصيحة للأهالي الذين لديهم ابن متعاطي بأن يدركوا الموضوع ويبادرون بعلاجه ويواجهونهم، ولكن يختاروا الوقت الصحيح لذلك والطريقة الصحيحة للعلاج .