قام سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كازاخستان فيصل القحطاني، بتسليم هدية خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، من المصاحف والبالغ عددها 36.5 ألف نسخة، لمفتي كازاخستان نوريزي حاج تاغانولي.

وأعرب الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى أوتبينوف المفتى العام لجمهورية كازاخستان، عن سعادته وامتنانه وشكره لسمو الملك سلمان على هذه الهدية، وعلى اهتمام قيادة المملكة بمسلمي كازاخستان.

يُذكر أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف، من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، حيث يتم فيها توزيع ملايين من نسخ المصحف وترجمات معانيه بأكثر من 77 لغة عالمية بأمر من سمو خادم الحرمين الشريفين .