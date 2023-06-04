بلغ سعر لوحة سيارة بمزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، الذي تم طرحه اليوم الأحد عبر منصة “أبشر”، نحو 32 ألف ريال، وذلك بعد ساعات من افتتاح المزاد.

وأوضحت منصة “أبشر”، حصول اللوحة (ك ب ب 5) على أعلى مزايدة حيث بلغت قيمتها حتى الآن إلى 32 ألف ريال.

كما وصلت أيضًا المزايدة في اللوحة (م ل ح 44) إلى 20 ألف ريال، بينما اللوحة (ح ب ى 600) إلى أكثر من 16 ألف ريال.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مُشيرة إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الإثنين المقبل.