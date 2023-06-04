كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد).

وأوضحت الأمانة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مدني مساعد، مهندس مساحة مساعد، بينما المرتبة الوظيفية: السابعة، فيما أماكن العمل: بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد.

وأشارت إلى أن يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م، عبر موقع جدارات من هنا .