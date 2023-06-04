أفادت مصادر صحفية بأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قدمت توجيهات لإدخال طاولات ذكية للتفتيش في مطارات بمناطق المدينة المنورة، والقصيم، وجازان، والمنطقة الشرقية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “الطاولة الذكية” تحتوي على كاميرا متطورة وجهاز فحص بالأشعة السينية مرتبط بقاعدة بيانات.

ويعد هذا النظام من من الأنظمة الحديثة التي ستسهم في تمكين رجال الجمارك.

ويتضمن النظام خاصية التعرف على أرشيف المسافر عن طريق مرور حقائبه على الطاولة، بالإضافة إلى التعرف على نوعية البضائع التي يعمل بها، وذلك بواسطة السجل الشخصي للمسافر المحفوظ في قاعدة البيانات.