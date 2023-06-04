على خلفية رحيل مدرب الهلال رامون دياز عن تدريب الفريق، ارتبطت أسماء عديدة بتولي قيادة الهلال الفترة الماضية.

ومن بين الأسماء التي ارتبطت بتولي تدريب الهلال، المدرب يولن لوبتيغي مدرب ولفرهامبتون.

وانتهت مسيرة دياز مع الهلال بنهاية الموسم المنصرم، بعد مسيرة استمرت 15 شهرا، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وقاد دياز الهلال في 66 مباراة توجت بتحقيق لقب دوري المحترفين في 2022، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، كما حقق الفريق تحت إشرافه وصافة كأس العالم للاندية، ووصافة دوري أبطال آسيا.