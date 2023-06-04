قدم أحد الاستشاريين نصائح للحجاج الذين سوف يأتون إلى المملكة بموسم حج هذا العام.

وحث استشاري طب الأسرة علي الفرحان كبارالسن والشباب ممن يعانون من أمراض مزمنة بحمل التقارير الطبية معهم عند السفر لأداء الحج، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ونصح الحجاج بجلب أدويتهم معهم بما يكفى فترة تواجدهم بالمملكة، لافتا إلى أن عدم وجود هذه التقارير قد تتسبب في تعطل حجهم في حال تعرضوا لأي وعكة صحية ولم يكن هناك تقرير يوضح ما يعانون به.

وأضاف أن التشخيص حينها سيحتاج لوقت مما قد يجعل الحاج يفقد فرصته في الحج، لذا فمن الضروري أن يحمل هذه الوثائق.