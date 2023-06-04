كشف المتحدث باسم المرور السعودي العقيد منصور الشكره أن المخالفات الـ7 سترصد بعدة طرق آلية وعن طريق رجال الأمن ويهمنا رفع الوعي بالسلامة المرورية.

وبدأ المرور السعودي اعتبارا من اليوم (الأحد) تطبيق رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونياً والتي تشمل : القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة ، عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة ، عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.

كما تشمل مخالفة تنظيمات السير على الطريق ، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف ، تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل ، وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف .