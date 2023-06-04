قالت خبيرة علم الحشرات الدكتورة الكويتية جنان الحربي أنه من المحتمل في المستقبل القريب تبادل أطراف الحديث مع الحشرات .

وأضافت في مقطع فيديو : ” أن الذكاء الاصطناعي سوف يدخل في كل شيء وسوف يسيطر على العديد من الكائنات الحية” .

وتابعت أن العلماء حاليا يدرسون الحشرات وأصواتها بأنواعها المختلفة وكيفية تواصلها مع بعضها فهل سيستخدمون هذه الأصوات في السيطرة على تلك الحشرات.

وأردفت أن الحشرات لديها كلمات خاصة بهم يستخدمونها في التواصل مع بعضها البعض مشيرةً إلى أن العلماء يقومون بتحليل ذبذات صوت الحشرات لاستخدامها في إعطاء أوامر لهم.