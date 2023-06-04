كشف المختص في المقاولات م.عبدالرحمن التميمي أن الشاب السعودي يستطيع أن يحصل على راتب يفوق راتب الوزير بالعمل في بند واحد في المقاولات .
ولفت التميمي خلال لقاء على قناة روتانا خليجية في برنامج ياهلا أن قطاع المقاولات به “خير كثير” مؤكداً أن الشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة .
وتابع أن هناك “لوبيات” من جنسيات عربية معينة تسيطر على قطاع المقاولات، وللأسف لم تحترم البلد .
م.عبدالرحمن التميمي: الشاب السعودي اللي يشتغل بند واحد في المقاولات يدخل راتب فوق راتب الوزير.. والشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة@mizzony_co@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lsilFqsz7c
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2023
م.عبدالرحمن التميمي: هناك "لوبيات" من جنسيات عربية معينة تسيطر على قطاع المقاولات، وللأسف لم تحترم البلد@mizzony_co@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VeVUY9Likm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2023
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