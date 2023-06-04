كشف المختص في المقاولات م.عبدالرحمن التميمي أن الشاب السعودي يستطيع أن يحصل على راتب يفوق راتب الوزير بالعمل في بند واحد في المقاولات .

ولفت التميمي خلال لقاء على قناة روتانا خليجية في برنامج ياهلا أن قطاع المقاولات به “خير كثير” مؤكداً أن الشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة .

وتابع أن هناك “لوبيات” من جنسيات عربية معينة تسيطر على قطاع المقاولات، وللأسف لم تحترم البلد .