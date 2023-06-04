قررت إدارة نادي الهلال تأجيل حسم مصير الثلاثي المحترف بالفريق الأول لكرة القدم، لحين وصول المدير الفني الجديد.

وتلقت إداة الهلال عدة عروض من أندية برازيلية ترغب في التعاقد مع الثلاثي ماثيوس بيريرا وميشايل ديلجادو وجوستافو كويلار، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

من جهتها قررت إدارة الهلال تأجيل البت في موضوع ميشايل وكويلار إلى حين التعاقد مع مدرب فني جديد، حيث ترغب الإدارة في استمرار ثنائي الفريق ميشايل وكويلار، ولن يتم التفريط بهما بسهولة، وسيتم مناقشة مصيرهما مع المدير الفني الجديد عقب الإعلان عنه.

وكانت إدارة الهلال وجهت الشكر للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، مساء الأمس السبت، وذلك بعد انتهاء موسم 2022 -2023 والذي توج فيه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وأنهى الدوري في المركز الثالث.