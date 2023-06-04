قرر المواطن عبدالله البصيلي إنهاء معاناة والدته التي تعاني من قصور شديد في وظائف الكلى بالتبرع لها بإحدى كليتيه .

وقال البصيلي لقناة الإخبارية أن والدته قضت 3 سنوات في الغسيل الكلوي وكانت معاناة كبيرة بحكم أنها كل يوم أو 3 أيام في السبوع تقضي 4 ساعات في المستشفى .

وتابع أن والدته كانت رافضة تبرعه إليها بكليته حتى لا ترهقه ، وأكد أن أكبر رضا نفسي عندما ترى والدتك في صحتها وعافيتها السابقة.

وأضاف أن عملية التبرع بالكلى تمت عن طريق روبوت والذي يتميز بنسبة خطأ أقل .