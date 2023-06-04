صرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، بأنه تم الاتفاق على الخفض الطوعي لإنتاج النفط في نهاية 2024.

وقال وزير الطاقة في المؤتمر الصحفي لوزراء دول أوبك بلس، إن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط قابل للتمديد.

ووصف سموه اتفاق أوبك بلس بأنه “غير مسبوق”، فيما رد على أحاديث إعلامية عن وجود خلافات بقوله: “متفقون بنسبة 100٪؜ على خفض الإنتاج وكلفنا مصادر مستقلة للتحقق من الإنتاج النفطي للدول”.

وكان مصدر مسؤول صرح في وقت سابق من اليوم، بأن المملكة ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: اتفقنا على الخفض الطوعي في نهاية 2024#الإخبارية pic.twitter.com/gVePjHygBI — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 4, 2023

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: الخفض الطوعي لإنتاج النفط "قابل للتمديد "#الإخبارية pic.twitter.com/gs43rew9WV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 4, 2023

إقرأ أيضا:

المملكة تخفض إنتاج النفط مليون برميل يوميًا لمدة شهر