روى المواطن صاحب الفيديو الذي جذب أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة احتفاله بتخرج ابنته.

وذكر سلطان القحطاني أنه كان يعمل رئيس قسم التمريض بأحد المستشفيات في عام 2001 وشاهد الطفلة سميرة وعلم أن والدتها توفيت بعد والدتها وأصبحت يتيمة، لافتا إلى أن الأخيرة بكت بعمر 9 شهور فحملها واعتادت عليه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أنه أخذ الطفلة لمنزله وعرضها على زوجته وأبنائه أن يحتضنها وعندما اعتادوا عليه أحبوها ووافقوا على أن تعيش معهم حتى كبرت وأدخلت البهجة والسعادة في بيتهم.

ونوه بأنهم احتفلوا بالأمس بتخرجها وسط فرحة كبيرة مع أبناءه وبناته، وبرغم أن الجامعة محددة شخصين لحضور فرحة تخرج لكل طالب إلا أنهم تمكنوا من الدخول برغم أنهم أكثر من اثنين بفضل مساعدة أحد الأشخاص، داعيا الجميع على المبادرة باحتضان اليتيم.

سلطان القحطاني .. كفل فتاة قبل 22 عاماً واحتفل بالأمس بتخرجها وسط فرحة كبيرة مع أبناءه وبناته.. ويروي التفاصيل لسيدتي #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/rB5bHjMip3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 4, 2023

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