كشف نادي الهلال، عن برامج مصابي الهلال، موضحا أن سلمان الفرج يعاني من إصابة عظمة الساق ويخضع لبرنامج علاجي تحت متابعة الجهاز الطبي، وسيتم تقييم حالته الطبية قبل بدء المعسكر الخارجي.

وأشار الهلال، إلى أن جانغ هيون سو أصيب بورم حميد في الغدد اللمفاوية ويخضع لبرنامج علاجي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وأوضح أن خليفة الدوسري أجرى عملية جراحية في الكتف في شهر مايو الماضي، ويخضع لبرنامج علاجي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وتابع: متعب المفرج أكمل برنامجه التأهيلي واللياقي، مشيرا: عبدالإله المالكي أكمل برنامجه التأهيلي واللياقي.