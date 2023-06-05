اوضح المهندس عبدالرحمن التميمي أهم البنود التي يجب أن تقرأها وتفهمها جيداً قبل توقيع العقد ، ويكشف عن أشهر أساليب الغش التي تلجأ إليها بعض الشركات .

وأوضح المهندس إن أهم أساسيات يجب أن يقرأها الإنسان ، هي الجوانب الفنية ، لذلك في الشركات ، هناك قسم قانوني ، وقسم فني ، والجانب الفني كأختصاص مهم فيه موضوع “التمتير” .

وأضاف: هناك ناس متحايلة كتير في قضية “التمتير ” الخاصة بالمسطحات المنزلية ، خاصة في بند العضم “الأساس ” ، ففي لبشة البدروم المترين بمتر فممكن أن يسعر لك البدروم أو الدور الأول ، وممكن مقاول تاني يحسب اللبشة ضرب واحد ، وهذا إنسان شاطر ، وعندما تناظر تجد أن المقاول الثاني تحايل عليك وحسب عليك المتر بمترين ونصف ، مبينا أن هناك مقاول يتحايل عليك في موضوع صبة النظافة ، والتشطيبات وغيرها .