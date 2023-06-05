وكشفت عدد من المواقع الأجنبية عن إصابة الفنان العالمي جايمي فوكس بجلطة في المخ، تسببت في إصابته بالعمى المؤقت وشلل نصفي بعد حصوله على لقاح فيروس كورونا.

كانت الحالة الصحية للممثل جايمي فوكس مصدر قلق للكثيرين مؤخرا بعدما انهار في موقع تصوير أحدث أفلامه، وتردد شائعات حول انتهاء مسيرته الفنية واقتراب وفاته.

وأوضح مصدر مقرب من النجم جايمي فوكس إنه كان رافضا للحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا لكن فريق فيلمه الجديد أصر على قراره.

وتم نقل جايمي فوكس إلى المستشفى في أبريل الماضي بعد حصوله على لقاح كورونا، الذي على إثره أصيب بجلطة دموية تسببت في تدهور حالته.

ورغم عدم رد أسرته على هذه الأنباء إلا أن حالة جايمي فوكس في تحسن حاليا، ويراقبه الأطباء بشكل مستمر.