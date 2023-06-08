قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إن إعصار ‎بيبارجوي في ‎بحر العرب تطور وارتقى لمستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية كما كان متوقعاً من قبل النماذج المناخية العالمية، علماً أن الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى.

وأشار عبدالله المسند:سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 155كم في الساعة، بينما أقصى سرعة مسجلة له 195كم في الساعة، ويتحرك الإعصار ناحية شمال الشمال الغربي حالياً بسرعة أفقية تقدر بنحو 5كم في الساعة، وهو في وجهته يترنح لدرجة لا أحد يعلم على وجه التأكيد وجهته النهائية.

وتابع: قد يتطلب وصول عين الإعصار إلى اليابس بضعة أيام، ويبعد حالياً عن اليابس العماني 950كم، وعن اليابس السعودي 1280كم، وعن اليابس اليمني 1500كم.