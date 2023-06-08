كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن التلوث الغذائي الخلطي يقصد به انتقال الملوثات (البكتيريا – فيروسات) من أغذية وأدوات وأسطح ملوثة إلى أغذية غير ملوثة.

وأفادت المدينة أن هذا التلوث يحدث عند ملامسة أغذية نيئة لأغذية جاهزة للأكل مثل ملامسة الدواجن النيئة مع الخضراوات النيئة، أو ملامسة أغذية نيئة لأغذية نيئة أخرى مثل السمك واللحوم.

وأشارت إلى أن من أسباب حدوث التلوث الخلطي كذلك تسرب سائل من غذاء نيئ إلى آخر جاهز للأكل، واستخدام ألواح تقطيع الأغذية النيئة لتقطيع أطعمة جاهزة للأكل، وعدم غسل الأيدي عند الانتقال من تحضير طعام إلى آخر.

وأكدت أنه يمكن حدوث التلوث الخلطي للأغذية عبر فصل جميع مراحل الإعداد والحفظ للأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل، واستخدام ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة الجاهزة والنيئة، وعدم إذابة اللحوم والدواجن المجمدة في أماكن إعداد الأغذية الجاهزة للأكل.