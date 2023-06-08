انضم اللاعب كريم بنزيما إلى صفوف نادي الاتحاد بعقد يمتد حتى 2026.

ويمتلك بنزيما أسلوبه الخاص في التدريبات، حيث يحرص على التدريب لفترات زمنية كل يوم، كما لديه سترة ذات نبضات كهربائية عالية، يستخدمها في جلستين كل أسبوع لتقوية بدنه، كما يضيف لمسات مرحة لأجواء التدريب فيتدريب وهو يرقص ويستمع لأغانيه المفضلة.

وقرر بنزيما إحضار مدربه الشخصي “خافيير أتالابا” ومعداته المادية إلى جدة في بداية الموسم المقبل الذي سيخوض فيها منافسات برفقة زملائه الجدد.

يذكر أن حفل تقديم بنزيما سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك عند الساعة 8:45 مساءً.