ظهرت مذيعة صدى الملاعب هند بومشمر بصحبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلانه الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي في وقت كان الهلاليون منتظرون حسم الصفقة في أقرب وقت.

وكانت هند من أوائل الإعلاميين الذين أكدو ابتعاد ميسي عن الهلال، في الوقت الذي كان الجميع يقسم بأنه هلالي، لكن عادت وأكدت في أكثر من ظهور على انتقال ميسي للهلال في أقرب وقت، لكن ما حدث عكس ذلك، ليدفع ذلك الأمر إلى التساؤل..هل خدع ميسي بومشمر؟.

وبعد ساعات من إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، أكد اليوم الخميس على نيته للانتقال لدوري روشن للمحترفين من بوابة الهلال.

ونشرت الإعلامية هند بومشمر اليوم صورة جمعتها بميسي من باريس، موضحة أنه كان متحمسًا للانتقال الى صفوف نادي الهلال ولا علاقة لزوجته بعدم اتمام الصفقة.

يذكر أن عقد ميسي مع إنتر ميامي سيمتد لـ 3 سنوات، لكن كل سنة منفصلة عن الأخرى، فيما يحتفظ اللاعب لنفسه بحق فسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو من كل عام وعدم تمديده لموسم جديد، في حالة انتهاء شهر يونيو دون طلب النجم الأرجنتيني فسخ العقد، يمدد العقد تلقائيًا لسنة جديدة.

هند بومشمر: بنسبة 99 % ميسي سيأتي إلى الهلال.. وكفاح الكعبي يعلق على الصفقة التاريخية المنتظرة.. والدغيثر: سيأتي نجوم كبار إلى المملكة في القادم

#صدى_الملاعب #Shahid

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