قالت الدكتورة سلمى البرقاوي، استشارية أمراض الجلد والليزر والتجميل، أن كثرة التحاليل الطبية دون داعي قد تعرض صاحبها للإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي بي وسي والإيدز والسل.

وتابعت الاستشارية أن الإصابات تحدث للممارس الصحي والمريض على حد سواء.

وأضافت الاستشارية، أن 30% من التحاليل الطبية ليس لها أي أهمية في التشخيص.