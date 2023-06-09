ظهر الممثل الأمريكي آل باتشينو قبل شهر من ولادة طفله الرابع من صديقته الكويتية حيث بدا عليه التعب والإرهاق عندما التقطته عدسات الكاميرا مع ابنه أنطون جيمس حين كانا في طريقهما لمشاهدة فيلم

و أظهر فيديو تجنب آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً الأسئلة المتعلقة بمستقبل علاقته بصديقته نور الفلاح، البالغة 29 عاماً، والتي كشفت أنها حامل بطفله الرابع.

وعند دخول السينما سأله مصور المقطع عن علاقته بصديقته الكويتية، فأجابه: “أنا مع ابني الآن، لذا إذا كنت لا تمانع، فأنا لا أتحدث عن هذه الأشياء حقًا”.