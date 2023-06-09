حذّر خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس، الحجاج من المخالفات والحملات الوهمية التي تستهدف أمن ونظام البلاد .

وقال السديس خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام:” يجب على الحجاج عدم الانجراف حول المخالفات والحملات الوهمية التي تعد ضد تعاليم الدولة الشرعية .”

ومن جانبه، دعا الله عز وجل أن يسهل وييسر للحجاج قاصدي البيت الحرام مناسك حجهم، وأن يجعل حجهم وسعيهم مقبولاً، ويحفظ أرض الحرمين الشريفين .