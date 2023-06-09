ذُكر التلفزيون الملون لأول مرة فى براءة اختراع ألمانية تعود لعام 1904، ليليه بعد ذلك فى عام 1925 المخترع الروسى فلاديمير زوريكينحيث، حيث قدم براءة اختراع لنظام تلفزيونى ملون إلكترونى، وعلى الرغم من كل هذا لم تكن أى من التصميمات السابقة ناجحة.

ويُشار إلى أن فريق البحث فى مختبرات شركة RCA، اخترع أول جهاز تلفزيونى ناجح ملون بالعالم، حيث استند إلى تصميمات RCA.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد أذنت بتكنولوجيا التلفزيون الملون التابعة لـ CBS فى أكتوبر 1950، ومع ذلك كان الجهاز ضخمًا، وكانت جودة الصورة بشعة، حيث لم يكن متوافق مع أجهزة الأبيض والأسود السابقة، لتبدأ CBS البث الملون على خمس محطات شرقية فى يونيو من عام 1951.

وفى الستينيات والسبعينيات تم تحويل محطات وشبكات التلفزيون فى معظم أنحاء العالم من الأبيض والأسود إلى البث الملون.

وكشف مقطع فيديو نادر يعود إلى عام 1976، لحظة تحول محطات وشبكات التلفزيون فى معظم أنحاء العالم من الأبيض والأسود إلى البث الملون.