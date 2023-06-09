أكد أهالي العلا أن المدينة تغير حالها بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات بفضل ماهيتها التاريخية حيث خلقت السياحة وظائف وفرص عمل لأبناء وبنات العلا.

وقال أحد الأهالي :” من قبل الشباب يخلص الثانوي يطلع برا المدينة للدراسة بالجامعة وما كان فيها وظائف مثل الآن”.

وأضافت أخرى ” في آخر 10 سنين حدث تطور كبير، صار في محلات وأماكن كثيرة وسياح يزورنها. من قبل العلا كان الكثير يعرفها الحين صارت عالمية”.