شهدت مدينة الغردقة في مصر حادثاً مأساويا أمس الخميس، بعدما انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر والتهمته ما أدى إلى وفاته.

وعلق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك على هذه الواقعة عبر تويتر، قائلاً أن سبب تكرار هذه الحوادث أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذبها ما يؤدي إلى جذب أنواع أخرى وتغيير سلوك سمك القرش.

و عزا الموضوع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي الأمر الذي أثر على سلوك سمك القرش.

وأشار إلى أن من أهم الأسباب أيضا عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود ما يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطئ للبحث عن طعام بديل.

وأكد أن الحل لا يكون بقتل سمكة القرش المتسببة في الحادث، بل السباحة في مكان يكون فيه طول الشخص مناسباً ليستطيع الخروج بسرعة من المياه في حال واجه إحدى أسماك القرش.