كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفر 20 وظيفة شاغرة، للعمل في مستشفيات ومراكز الشؤون الصحية بعدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي هو:

– مساعد لوجستي (20 وظيفة).

وأفادت الشؤون بأن الشروط المطلوبة هي :

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.

3- إجادة استخدام الحاسب وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).

4- رخصة قيادة (سارية الصلاحية).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1444/11/20هـ الموافق 2023/06/09م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م، والتقديم من خلال الموقع .