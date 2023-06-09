روى أحد المتعافين من تعاطي المواد المخدرة المأساة التي عاشها بسبب استمراره في التعاطي لقرابة 20 عاما.

وقال إنه بدأ تدريجيا في تعاطي المواد المخدرة برفقة أصدقاء السوء، ثم توقف لمدة 5 سنوات وبعدها عاد للتعاطي مرة أخرى، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أنه بسبب التعاطي طلق زوجته 3 مرات، كما أن حالته تدهورت لدرجة أنه كان ينام في الحدائق، وعانى من أمراض نفسية وهلاوس، داعيا الشباب إلى اختيار الأصدقاء الجيدين والابتعاد عن أصدقاء السوء، لافتا إلى أنه حاليا في مرحلة التعافي.