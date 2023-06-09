كشفت مصادر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، يدرس تأجيل موعد انطلاق منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وذكرت المصادر أنه تم تأجيل انطلاق كأس الملك سلمان المقرر اقامتها في المملكة إلى يوم 27 من يوليو المقبل.

وكان من المفترض انطلاق منافسات مرحلة المجموعات للبطولة العربية للأندية التي تحمل اسم كأس الملك سلمان 2023، في 20 يوليو المقبل.

وفيما يلي مجموعات كأس الملك سلمان 2023 بعد نهاية الدور التمهيدي”

المجموعة الأولى: الاتحاد السعودي و الترجي التونسي و الشرطة العراقي و(الفائز من الهلال والصفاقسي)

المجموعة الثانية: السد القطري و الوداد المغربي و الهلال السعودي و أهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: النصر السعودي و الاتحاد المنستيري التونسي و الشباب السعودي والزمالك المصري.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي و الكويت الكويتي و الوحدة الإماراتي و شباب بلوزداد الجزائري.