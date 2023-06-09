أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم اتخاده الإجراءات اللازمة ضد متاجر استخدمت علامته التجارية على منتجات مقلدة.

وذكر أن الإدارة القانونية بنادي الاتحاد تتابع عن كتب وترصد جميع المحلات التجارية والمتاجر والمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك الحقوق التجارية للنادي وتستغل المستهلكين وذلك بعرضها بضائع مقلدة مستخدمة فيها العلامة التجارية للنادي بشكل غير قانوني، وقد تم بالفعل إغلاق عدد كبير منها.

وأكد أنه يتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مشكورة ممثلة في إدارة نفاذ العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإيقاف فسح ومصادرة بضائع قادمة من الخارج تحمل العلامة التجارية للنادي بطريقة غير نظامية بالمخالفة لنظام العلامات التجارية ونظام الغش التجاري، وستتم المتابعة والرصد لجميع المخالفين حفاظا على حقوق النادي.

وحث جمهور النادي والوسط الرياضي بشكل عام بالتكاتف مع إدارة النادي باحترام الملكية الفكرية وعدم التعامل والسماح للمخالفين بالمتاجرة على حساب نادي الاتحاد، وإبلاغ الجهة الرسمية مباشرة عبر تقديم شكوى انتهاك علامة تجارية من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو تطبيق بلاغ تجاري الخاص بوزارة التجارة؛ مما يساهم في إبعاد الفئة المخالفة من السوق الاقتصادي بالمملكة ويحمي مصالح وسمعة النادي.