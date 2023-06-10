داهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض موقعين اتخذا وكرين لترويج المخدرات وتقبض على (7) مروجين، ضمن عمليات الحملة الأمنية لمحاربة المخدرات.

وقبضت على (7) مواطنين في عملية أمنية ميدانية حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته،وتم التعامل معه بحزم وإيقافه.

وضُبِطَ في الموقعين (67,440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.