كشف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقًا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن سر حضور ضباط من المخابرات الإيرانية لحظة الإعدام.

وقال خليل الدليمي، إنه أثناء صعود صدام “درج” المشنقة، تكلم الضابطان الإيرانيان باللغة الفارسية “حتى يوصلوا له (لصدام) رسالة أننا نحن من حاكمناك وليس الأمريكان عقابا على حرب الـ8 سنوات”، وفق قناة العربية.

وأوضح أن مريم الريس (مستشارة سابقة لرئاسة الحكومة العراقية) وموفق الربيعي ( مستشار الأمن القومي سابقا في العراق) هما من قاما بتصوير عملية الإعدام.

وتابع أن عدد عقد حبل المشنقة، كانت نفس عدد الصواريخ التي ضربها صدام حسين على إسرائيل.