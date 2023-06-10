تحدث الإعلامي الرياضي محمد الذايدي عن وظيفة وكيل اللاعب وأهميته بالنسبة للاعبين مشيراً إلى أن الوكلاء في دورينا لا يقومون بدورهم كما ينبغي.

وقال الذايدي خلال لقاء على قناة سبورت 24 أن الوكيل بمجرد توقيه عقده مع اللاعب لا يريه وجهه إلا قبل انتهائيه بأشهر قليلة من أجل التجديد .

وأضاف أن وظيفة الوكيل هي جلب رعاة للاعب والتفاوض مع رؤساء الأندية، والتسويق للاعبه جيداً على المستويين المحلي والدولي.

ولفت إلى أن لديه صديق أحد رؤساء الأندية أخبره بأن نصف لاعبيه ليس لديهم وكلاء .