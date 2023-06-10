كشف الخبراء أن الانزعاج من التكدس المروري وازدحام السير بالطرقات يعرف بمتلازمة “الإجهاد المروري” (TSS).

يستخدم مصطلح متلازمة “الإجهاد المروري” لوصف الآثار الجسدية والنفسية للتعرض للضغوط المرتبطة بحركة المرور، وهي أحد أشكال اضطراب الإجهاد البيئي (ESD) الناجم عن وجود حركة المرور في حياة الناس.

ويُعتقد أن سبب TSS هو الآثار التراكمية للضوضاء وتلوث الهواء وخطر الطريق والعوامل البيئية الأخرى المرتبطة بحركة المرور، مثل فترات الازدحام الطويلة.

ويمكن أن تؤثر هذه المتلازمة على الصحة الجسدية والعقلية للفرد، ما يتسبب في مجموعة من الأعراض مثل الصداع والتعب والقلق والاكتئاب وحتى خفقان القلب، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض في التركيز والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.

كما يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد للضغوط المرتبطة بالمرور إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

ولتجنب أخطار هذه المتلازمة، من المهم حسب الخبراء، الحد من التعرض للضغوط المرتبطة بالمرور، ويشمل ذلك تجنب قضاء فترات طويلة من الوقت في الازدحام المروري، وتقليل التعرض للضوضاء المرورية، واتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في المنزل.