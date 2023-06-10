أكد عبد العزيز المهباش مختص في الموارد البشرية على أهمية المهارات الناعمة في رحلة البحث عن العمل، مؤكداً أننا في زمن المهارات ولسنا في زمن الشهادات.

وقال المختص :” المهارات الناعمة تعني حسن لباقتك وحسن أسلوبك وكذلك مهارات التواصل والاستماع الجيد”

وأضاف ” اليوم اكتساب الخبرة لحديثي التخرج لم تعد صعبة في رحلة البحث عن عمل، فاليوم حسابك على السوشيال ميديا هو خبرة وما تقدمه من دراسات تتطلع عليها هي خبرة وكذلك التدريب التعاوني الذي تحصل عليه في الجامعة يعد خبرة إلى جانب مشروع التخرج وغيرها من الأمور البسيطة”

وتابع” المهارة هي التي تحدد القيمة السوقية للباحث عن عمل، وللأسف هناك استغلال لحديثي التخرج خاصة في القطاع الثالث”.

مختص في الموارد البشرية: نحن في زمن المهارات ولسنا في زمن الشهادات، والمهارات الناعمة مهمة جدا في رحلة البحث عن عمل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجيةhttps://t.co/KdARJ8WdcA pic.twitter.com/BX1HpxcYUu — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 9, 2023

مختص في الموارد البشرية: اليوم اكتساب الخبرة لحديثي التخرج لم تعد صعبة في رحلة البحث عن عمل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجيةhttps://t.co/KdARJ8WdcA pic.twitter.com/eIKUVp8GgM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 9, 2023