قام خبير تقني بعمل اختصار لـ “آيفون” يحمي من اللصوص الذين يعطلون Find My iPhone عندما يُسرق الهاتف أثناء إلغاء قفله.

ويتضمن الاختراق تمكين Airplane Mode Lock V4، ما يمنع من تبديل الجهاز إلى وضع الطائرة – وهي ميزة تعمل على إلغاء تنشيط تطبيق Find My وتوقف عن العمل.

ومع ذلك، سيحتاج المستخدمون إلى iOS 16.5 للوصول إلى الاختصار.

وقال دييغو خيمينيز، رائد الأعمال ومصمم المنتجات الإسباني الذي يعيش في مدينة نيويورك، إن الاختصار الذي نشره على موقع “تويتر” الخاص به يقفل الهاتف تلقائيا ويقوم بتشغيل الاتصال ويشارك موقعه.

ويمنح اختراق خيمينيز لمستخدمي الهاتف الوقت لتحديد موقع الهاتف أو قفل الجهاز عن بُعد باستخدام Find My iPhone.

ولتشغيل الاختصار عند تشغيل وضع الطائرة، انتقل إلى الاختصارات وحدد الأتمتة في الجزء السفلي.

ومن قائمة الأحداث التي تظهر الآن، حدد وضع الطائرة، ثم في الشاشة التالية، حدد “تم تشغيل”.

ثم اضغط على التالي، واكتب Run Shortcut في المربع، وانقر فوق Shortcut، وحدد Airplane Mode Lock V4.