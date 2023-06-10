أعلن ديوان المظالم عن توفر وظائف شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضح الفئات المستهدفة :

1- خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

2- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

3- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

4- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

7- سيقوم ديوان المظالم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعه الإلكتروني لذلك فإنه يؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً من اليوم السبت بتاريخ 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12م وذلك من خلال الموقع