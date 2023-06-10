دافع مشهور سناب شات الكويتي، أحمد السالم، عن طليقته خبيرة التجميل ملكة كابلي بعد الهجوم عليها جراء انفصال مايا الغامدي عن شقيقها، مؤكداً أن ما يربطه بها الآن صداقة فقط من أجل ابنته قمر ولن يكونوا أعداء.

وتابع قائلاً: “فيه ناس تكتب في الكومنتات ممكن ترجعوا لبعض؟، اللي بيني وبينها رفقة وصداقة علشان البنية، ليه يكون بيني وبينها عداوة وخصام وهي تطلع في السناب وأنا كذلك ليه؟، الضرر الأكبر على قمر ابنتي وهي ما تقصر معها أبداً”.

وأكد أحمد السالم أن ملكة كابلي تجيد التعامل مع ابنتها ومع وضع انفصالهم ولا تستحق الحديث المنتشر عنها والهجوم عليها قائلاً: “هي كرمتني بأخلاقها وحببت ابنتي فيي، وما تكرهها فيا، ولا تستاهل الكلام اللي يقال عنها”.

وتابع: “الأيام اللي فاتت وايد ناس تتكلم وتقول كلام حلو بحقي بس مو منصف ما أحب أطلع ترند ويتذم شخص ما يستاهل ، عقب المشاكل اللي صارت بينا طبيعي أي اثنين على وشك الانفصال تصير بينهم مشاكل ومن بعد الانفصال كملنا 3 سنوات بدون مشاكل”.