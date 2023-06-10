دخل فريق الفيحاء صراع التعاقد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي بعد أن أصبح مستقبل اللاعب غامضًا مع الفريق عقب التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

وأعرب فوك رازوفيتش، المدير الفني لنادي الفيحاء عن رغبته القوية، في التعاقد مع المهاجم المغربي، وضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكل رسمي.

وقال رازوفيتش في تصريحات صحفية : “صدقًا.. أتمنى أن يتعاقد نادي الفيحاء، مع عبد الرزاق حمد الله”.

وأكد أنه سيطلب من إدارة الفيحاء، التعاقد مع حمد الله؛ وذلك فور عودته من الإجازة، وبدء التحضير للموسم الرياضي القادم 2023-2024.