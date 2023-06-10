حظي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال تاريخي، عند وصوله اليوم السبت، في بكين، لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.

وصاح مئات المشجعين كانوا بانتظاره في المطار “ميسي ميسي”، مرتدين القميص المقلّم بالأزرق والأبيض مع الرقم 10.

وانتظر مئات آخرون أمام فندقه، ليس بعيداً عن ضفاف عن نهر ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه.

وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا في ملعب العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع لثمانية وستين ألف متفرّج.

وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ثانية ضد إندونيسيا في جاكرتا في 19 يونيو ضمن جولتها الآسيوية.