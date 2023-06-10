تتنافس 3 أندية كبيرة في دوري روشن لضم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأفادت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في التخلي عن المهاجم المغربي، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما خلال سوق الاتنتقالات الصيفية 2023.

وكشفت مصادر عن موقف حمدالله من الرحيل عن الاتحاد بعد صفقة بنزيما، خاصة وأنه يمتلك 3 عرروض من الدوري، دون الكشف عن أسماء الأندية.

وأضافت أنه ورغم التعاقد مع كريم بنزيما، لكن حمدالله لا يفكر في الرحيل عن الاتحاد ويرغب في الاستمرار مع فريقه بشكل طبيعي في الموسم المقبل.