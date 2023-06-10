طالب عضو مجلس الشورى عبد الله النجار، بالحرص على توظيف أبناء الوطن لكل من يمتلك تطبيق توصيل للسلع أو الأغذية لما له من مردود إيجابي على الدولة.

كما طالب النجار، بتشديد الرقابة على أصحاب التطبيقات ومراجعة التراخيص وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.

وكان النجار طالب هيئة النقل وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل، مؤكدا أن التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية في المملكة أفضى إلى كثرة من يعمل في خدمة التوصيل من غير المواطنين وذلك من غير ضوابط ولا أنظمة واضحة ومقننة.