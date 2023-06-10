أثار نقيب صيادي دمياط في مصر، أحمد المغربي، حالة من الجدل والسخرية بعد تصريحة بأن سبب مهاجمة القرش لسائح روسي في الغردقة، له علاقة بإلقاء أضاحي الحج النافقة خلال نقلها إلى السعودية في البحر الأحمر.

وتصدر وسم “القرش السعودي” قائمة الترند، حيث سخر نشطاء من ربط السعودية بهجوم تعرض له سائح روسي في مصر.

وذكر المسؤول المصري أن أسماك القرش تتواجد بكثرة قرب الشواطئ والطرق المؤدية إلى السعودية، وأن أصحاب السفن يلقون المواشي النافقة أو المصابة في عرض البحر، ما يحفز حواس أسماك القرش ويجعلها تقترب من السواحل.

يأتي ذلك على خلفية مصرع سائح روسي على أحد الشواطئ الغردقة، بعدما قامت سمكة قرش بالتهامه.

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