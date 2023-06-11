يواجه الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي المصري لتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب، وتفوّق الوداد المغربي على الأهلي المصري مرتين سابقتين في نهائي 2017، والثانية الموسم الماضي عندما أقيم النهائي من مباراة واحدة على الملعب ذاته أيضاً بهدفين نظيفين.

كما يمتلك الأهلي أفضلية الفوز ذهاباً الأسبوع الماضي في القاهرة 2-1، وبالتالي فإن فوزه أو تعادله يمنحانه اللقب الحادي عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي، ويبحث الوداد المغربي عن الفوز ليتوج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية توالياً.