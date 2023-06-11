سأل الإعلامي جمال المعيقل، كل من مرام البتيري رئيسة نادي شعلة الشرقية، وحنان القرشي رئيسة نادي وج، قائلا: من صاحبة لقب أول رئيسة نادي حكومي في المملكة؟.
وقالت مرام البتيري: المخول للإجابة على هذا السؤال وزارة الرياضة، ولكن من جهة تاريخية فريق شعلة الشرقية تحول إلى نادي منذ عام 2019 ، حيث تم افتتاح أول فريق كرة سلة، ثم افتتحنا رياضيات أخرى.
وذكرت حنان القرشي:الموضوع بالأسبقية، وبالتالي تكون الأستاذة مرام هي أول رئيسة نادي حكومي في المملكة، وهذا شيء نفتخر به، أي أن كانت من الأولى، فهذا فخر لجميع النساء.
المعقيل يسأل مرام البتيري وحنان القرشي: من صاحبة لقب أول رئيسة نادي حكومي في المملكة؟ @malbutairi@Hnooo9876@EasternFlamesFC@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XX3icGJKJz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2023
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