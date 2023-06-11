سأل الإعلامي جمال المعيقل، كل من مرام البتيري رئيسة نادي شعلة الشرقية، وحنان القرشي رئيسة نادي وج، قائلا: من صاحبة لقب أول رئيسة نادي حكومي في المملكة؟.

وقالت مرام البتيري: المخول للإجابة على هذا السؤال وزارة الرياضة، ولكن من جهة تاريخية فريق شعلة الشرقية تحول إلى نادي منذ عام 2019 ، حيث تم افتتاح أول فريق كرة سلة، ثم افتتحنا رياضيات أخرى.

وذكرت حنان القرشي:الموضوع بالأسبقية، وبالتالي تكون الأستاذة مرام هي أول رئيسة نادي حكومي في المملكة، وهذا شيء نفتخر به، أي أن كانت من الأولى، فهذا فخر لجميع النساء.