تحدث المستشار التعليمي محمد العامري عن الأنشطة التي تقدم داخل الصف والأنشطة التي تقدم خارج الصف والهدف منها.

وقال محمد العامري: يجب أن تكون كل الخطة الموجودة داخل المدرسة هي خطة تعلم، بمعنى أن تكون الأنشطة كلها داخل وخارج الصف تركز على كلمة التعلم.

وتابع: يجب أن يكون التركيز الأساسي على التعلم فالطالب بنفسه هو الذي يكتب ويرسم، مطالبات بإعادة المسرح كي يمثل الطالب وينشد.