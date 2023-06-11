تحدث المستشار التعليمي محمد العامري عن الأنشطة التي تقدم داخل الصف والأنشطة التي تقدم خارج الصف والهدف منها.
وقال محمد العامري: يجب أن تكون كل الخطة الموجودة داخل المدرسة هي خطة تعلم، بمعنى أن تكون الأنشطة كلها داخل وخارج الصف تركز على كلمة التعلم.
وتابع: يجب أن يكون التركيز الأساسي على التعلم فالطالب بنفسه هو الذي يكتب ويرسم، مطالبات بإعادة المسرح كي يمثل الطالب وينشد.
المستشار التعليمي د. محمد العامري يوضح الأنشطة التي تقدم داخل الصف والأنشطة التي تقدم خارج الصف والهدف منها @MOHAMMEDAAMERI@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z1NSTWxLhz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2023
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