قال استشاري الجراحة الجلدية التجميلية نضال أيوب إن البوتكس علاج فعال جدا لمشاكل التعرق.

وأوضح نضال أيوب أن البوتكس يمكن استخدامه في منطقة تحت الذراعين، وفي اليدين، والقدمين وأحيانا في الرأس والوجه.

وتابع أن التعرق يسبب مشكلة اجتماعية ونفسية من خلال الابتعاد عن المجتمع، واصفا التعرق بأنه موضوع مزعج.