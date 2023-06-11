أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح عدد من الوظائف الادارية التخصصية (للرجال، النساء) من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.
وحول المسميات الوظيفية:
- محرر صحفي
- مساعد إحصاء ممارس
- أخصائي أمن سيبراني
- أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة
- مترجم لغة إنجليزية
- مصمم جرافيك
- أخصائي تسويق
- مدير إعلام رقمي
- أخصائي لغوي
- محاسب
- أخصائي استشارات مالية
- أخصائي استشارات أعمال
- أخصائي استشارات أمن سيبراني
- أخصائي إدارة مشاريع
- مطور برامج
- أخصائي أساليب تعلم
- أخصائي وسائل تعليمية
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي أنشطة ثقافية
- أخصائي استراتيجيات
- محلل مبرمج
- أخصائي إدارة قواعد بيانات
- مبرمج تطبيقات مساعد
- أمين مكتبة
- أخصائي جودة
- مهندس كهربائي
- مهندس ميكانيكي
- مهندس زراعي
- فني هندسة ميكانيكية
- فني هندسة كهربائية
- مهندس إلكترونيات
- فني أجهزة إلكترونية
- مشرف إنشاء مباني
- مرمم وثائق ممارس أول
التخصصات المطلوبة:
- المحاسبة والضرائب
- نظم المعلومات
- المحاسبة
- ادارة الأعمال
- الادارة المالية
- الاحصاء
- التسويق
- أمن سيبراني
- الادارة والتنظيم
- الأداب وعلم اللغة
- تقنيات الصوتيات والمرئيات
- التسويق والاعلان
- الاعلام
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- ادارة الجودة
- ادارة المشاريع
- تقنيات التعليم
- علوم التربية والتعليم
- علم الاجتماع
- الدراسات الثقافية
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الكهربائية
- تقنية الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- تقنية الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الزراعية
- هندسة الحاسب الآلي
- الالكترونيات
- ادارة التشييد
- تخصصات أخرى.
يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي 👇🏻 ويستمر حتى الخميس 1444/11/26هـ
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