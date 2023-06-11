‏أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح عدد من الوظائف الادارية التخصصية (للرجال، النساء) من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وحول ‏المسميات الوظيفية:

‏- محرر صحفي

‏- مساعد إحصاء ممارس

‏- أخصائي أمن سيبراني

‏- أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة

‏- مترجم لغة إنجليزية

‏- مصمم جرافيك

‏- أخصائي تسويق

‏- مدير إعلام رقمي

‏- أخصائي لغوي

‏- محاسب

‏- أخصائي استشارات مالية

‏- أخصائي استشارات أعمال

‏- أخصائي استشارات أمن سيبراني

‏- أخصائي إدارة مشاريع

‏- مطور برامج

‏- أخصائي أساليب تعلم

‏- أخصائي وسائل تعليمية

‏- أخصائي علاقات عامة

‏- أخصائي أنشطة ثقافية

‏- أخصائي استراتيجيات

‏- محلل مبرمج

‏- أخصائي إدارة قواعد بيانات

‏- مبرمج تطبيقات مساعد

‏- أمين مكتبة

‏- أخصائي جودة

‏- مهندس كهربائي

‏- مهندس ميكانيكي

‏- مهندس زراعي

‏- فني هندسة ميكانيكية

‏- فني هندسة كهربائية

‏- مهندس إلكترونيات

‏- فني أجهزة إلكترونية

‏- مشرف إنشاء مباني

‏- مرمم وثائق ممارس أول

‏التخصصات المطلوبة:

‏- المحاسبة والضرائب

‏- نظم المعلومات

‏- المحاسبة

‏- ادارة الأعمال

‏- الادارة المالية

‏- الاحصاء

‏- التسويق

‏- أمن سيبراني

‏- الادارة والتنظيم

‏- الأداب وعلم اللغة

‏- تقنيات الصوتيات والمرئيات

‏- التسويق والاعلان

‏- الاعلام

‏- علوم الحاسب

‏- تقنية المعلومات

‏- ادارة الجودة

‏- ادارة المشاريع

‏- تقنيات التعليم

‏- علوم التربية والتعليم

‏- علم الاجتماع

‏- الدراسات الثقافية

‏- هندسة البرمجيات

‏- الهندسة الكهربائية

‏- تقنية الهندسة الكهربائية

‏- الهندسة الميكانيكية

‏- تقنية الهندسة الميكانيكية

‏- الهندسة الزراعية

‏- هندسة الحاسب الآلي

‏- الالكترونيات

‏- ادارة التشييد

‏- تخصصات أخرى.

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي 👇🏻 ويستمر حتى الخميس 1444/11/26هـ

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